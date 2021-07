Slovenská veda v zajatí aj samoväzbe – odpoludnie s Milanom

Navonok deklarujeme, že vo vede vítame odborníkov zo zahraničia alebo so zahraničnými skúsenosťami ale realita je iná.

Dnes poobede som mal stretnutie s Dr. Milanom Sýkorom o našej budúcej vedeckej spolupráci. V kalendári som si na to naplánoval hodinu, ale nakoniec som odchádzal po takmer troch, navyše s hlavou plnou nepokojných myšlienok. Neľutujem, dozvedel som sa veľa dôležitých vecí. Najprv ale, kto je Dr. Milan Sýkora? Milan je chemik, pracujúci na vývoji nových pokročilých materiálov ako sú napríklad fotokatalyzátory. Vyše 20 rokov pôsobil na viacerých inštitúciách v USA, naposledy v Los Alamos National Laboratory. Momentálne je na pozícii tzv. ERA chair, čo je európsky grant s cieľom vybudovať nové vedecko-výskumné pracovisko, konkrétne na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Jedná sa o prestížny grant, v súčasnosti len druhý takýto na Slovensku. A ten prvý nedopadol veľmi dobre, zahraničný profesor po asi roku boja so slovenskými špecifikami odišiel. Dr. Milan Sýkora má značné medzinárodné renomé a kvalitou sa radí medzi top slovenských profesorov. To, že ním zatiaľ technicky nie je, znamená len, že ešte dostatočne dlhý čas nepôsobil na slovenských vysokých školách, čo je ale v tomto prípade skôr výhoda. Z USA má Milan skúsenosti s vedením silného výskumného tímu ako aj so zakladaním laboratórií, takže má veľmi cenné skúsenosti, ktoré by sme na Slovensku mali chcieť využiť. Poďme sa však pozrieť na to, ako to funguje v praxi. Založiť alebo presťahovať výskumnú skupinu na iné miesto alebo do inej krajiny je vždy veľmi náročné a dlhotrvajúce. V USA to podľa Milanových slov trvalo okolo 6 mesiacov. Je totiž potrebné nakúpiť prístroje, vybavenie laboratória alebo upraviť priestory ako aj najať kvalifikovaných ľudí. Milan je na Slovensku už 1,5 roka a stále svoje laboratórium ešte buduje a teda nemôže naplno robiť to, na čo by sme jeho a jemu podobných ľudí mali chcieť – teda na robenie kvalitného výskumu a učenie nových generácií kvalifikovaných ľudí. Problémy dobre demonštruje príklad nefungujúcich digestorov, teda zariadení, ktoré v laboratóriu odsávajú potenciálne škodlivé plyny a prchavé látky. Na Slovensku sa ani nedali kúpiť digestory, ktoré by spĺňali európske normy, to si tiež vyžiadalo zmeny vo vzduchotechnike, podotýkam že novo postavenej budovy určenej na výskum! To je síce dostatočne „embarrassing“ problém sám o sebe, ale ešte väčší problém je to napraviť na Slovensku. Naša univerzita (a ani ďalšie slovenské univerzity) nedisponuje potrebnou podpornou infraštruktúrou. Inými slovami nie je žiadne oddelenie, ktoré by to urobilo, alebo by vám čo i len dokázalo kvalifikovane poradiť. Takže je na profesorovi, aby si naštudoval technické normy, hľadal a oslovoval firmy, prekladal technické dokumentácie a ďalšie činnosti, ktoré profesori v žiadnom prípade nemajú robiť. Teda za predpokladu, že od nich očakávame, že budú robiť kvalitný výskum a učiť študentov. Milan sa týmto borí už 1,5 roka a ešte neskončil. Treba samozrejme dodať že podobné skúsenosti majú mnohí na Slovensku pôsobiaci výskumníci bez ohľadu na univerzitu alebo výskumný inštitút, kde pôsobia. Takéto problémy čakajú samozrejme všetkých odborníkov zo zahraničia, ktorých chcú naši politici vo svojich vyhláseniach lákať na Slovensko, aby pozdvihli úroveň našej vedy. Sú to však len prázdne slová.

Tak sa dostávame k ľudským zdrojom. Na začiatok hneď poviem, že o slovenských študentoch a výskumníkoch mám len tú najvyššiu mienku, lebo s nimi dennodenne pracujem. Stále však tvrdím, že potrebujeme podstatnou mierou zvýšiť prílev ľudí zo zahraničia na všetkých úrovniach. Potrebujeme zahraničných študentov, doktorandov, postdocov ako aj asistentov a profesorov. Teda ako je to s prijímaním napríklad zahraničných doktorandov a postdocov? Keď máte peniaze, tak vypíšete inzerát a relatívne rýchlo sa vám prihlásia desiatky záujemcov. Potom vyberiete najlepšieho uchádzača, ktorý veľmi pravdepodobne bude pochádzať z krajín mimo EU. Povedzme si pravdu, Nemcov, Francúzov alebo Talianov naše platy veľmi neoslovia. Takže záujemca si vybaví víza a príde na Slovensko. Tu ho čaká doslova tortúra rôznych činností na cudzineckej polícií, v banke, poisťovni, ale žiaľ aj na samotnej univerzite. Nehovoriac o tom, že často na týchto miestach nehovoria žiadnym iným jazykom ako slovenským! S týmto procesom by mala pomôcť univerzita, ale zatiaľ to žiaľ nerobí v dostatočnej miere, aj keď situácia sa zlepšuje. Takže to opäť ostane na profesorovi, aby riešil komplikácie s políciou alebo ubytovaním. Keďže na úradoch mimo bežných hodín nič nevybavíte, tak náš profesor strávi podstatnú časť dňa činnosťami, ktoré s jeho prácou vôbec nesúvisia.

Mimochodom už spomínaná otázka platov. Tu je jeden príklad z mojej skúsenosti. Minulý rok som vyberal postdoca a prví traja uchádzači z Indie a Číny moju ponuku odmietli s tým, že očakávali plat niekde okolo 2 000 Eur. Takže ak nieto hovorí, že nie sú to len peniaze čo chýba slovenskej vede, nesúhlasím. Sú to v prvom rade, a predovšetkým peniaze. Peniazmi to začína a bez ich zvýšeného prílevu sa nič pozitívne na Slovensku neudeje. Samozrejme, tie peniaze nemôžeme takpovediac „prežrať“. Teda okrem vyšších platov ľudí, čo je absolútny základ, potrebujeme viac peňazí na výskumný materiál, prístroje ale aj podpornú infraštruktúru a oddelenia. Od politikov počujeme, že najprv urobte reformy a potom dostanete viac peňazí. Tie reformy sú však spojené s prílevom peňazí. Lebo ak poviete dekanovi alebo rektorovi, že treba oddelenie na podporu ľudí zo zahraničia, lepšie IT oddelenie pre management dát alebo technické zabezpečenie výskumu, tak sa vás automaticky opýta, ale kde na to nám zobrať peniaze?

Mal som tú česť, aj stále mám, pracovať s najtalentovanejšími slovenskými študentami, ktorí nachádzajú uplatnenie doma aj v zahraničí. Napríklad v súčasnosti pôsobia na univerzitách v Regensburgu, Baseli, Max-Planck inštitúte, alebo vo firmách v Prahe. Veľmi by som si želal, aby sa niekto z nich niekedy vrátil na Slovensko a priniesol svoje skúsenosti domov a pomohol pozdvihnúť slovenskú vedu aj spoločnosť. Na to ale musíme pripraviť lepšie podmienky. Nemôže jedným dychom hovoriť, že chceme lákať ľudí (aj vlastných) zo zahraničia a druhým hovoriť, že my to na Slovensku robíme takto a cudzie kibicovanie nám netreba. Pretože treba, doslova na ňom životne závisíme. Inbreeding, ktorý u nás pestujeme, má nevyhnutne za následok postupnú degeneráciu a zhoršovanie všetkého v našom vedeckom prostredí.

Ak sa pozriem spať na čas keď som sa ja sám vrátil zo zahraničných stáži spať na našu univerzitu, tak vidím obrovský pokrok ktorý sa za približne 15 rokov udial. V tých dobách o postdococh alebo dokonca profesoroch zo zahraničia nikto nepočul. Som pyšný, že môžem na tejto prestížnej univerzite pôsobiť, ale svet nespí a ide rýchlo vpred. Stále je pred nami veľa práce a logika hovorí, že ak chcem niekoho dobehnúť potrebujem ísť rýchlejšie. Ľudí, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia nechceme len pre ich excelentné vedecké idey, ale aj pre ich skúsenosti s efektívnym fungovaním vedy. Nepotrebujeme vymýšľať niečo čo už niekde inde vymysleli, a mnohými iteráciami otestovali. Chceme sem dostať ľudí, ktorí to videli a na vlastnej koži skúsili. Dostať ich sem a vytvoriť im podmienky však neznamená dať im kanceláriu a laboratórium, ale aj počúvať čo hovoria a zlepšovať náš systém pomocou ich rád a názorov.