Na Slovensku je malý záujem o vakcináciu proti COVID-19. Vakcín máme dostatok ale ľudia nemajú o očkovanie záujem a teda Slovensko plánuje nevyužité COVID vakcíny darovať alebo likvidovať ako biologický odpad.

Cestou pre moju druhú dávku COVID vakcíny zaznela v rádiu informácia, že Slovensko plánuje nevyužité vakcíny proti COVID-19 darovať alebo likvidovať ako biologický odpad. Vo svete sú milióny ľudí, ktorí by potrebovali vakcínu proti COVID-19 ale nemajú k nej prístup. My patríme do EU a tým k privilegovanej časti sveta. A u nás riešime opačný problém. Vakcíny máme, ale nechceme ich. Na Slovensku bolo zatiaľ podaných asi 2,9 milióna dávok COVID vakcín, čo je prepočítané na 100 obyvateľov približne 52 dávok. Veľká väčšina európskych krajín je v tomto ukazovateli pred nami. Lídrom sú Malta so 129 dávkami na 100 obyvateľov a Veľká Británia so 103, ale aj napríklad susedné Maďarsko s 98 (pre kompletný zoznam pozri napríklad tu. Premýšľal som prečo je to tak, prečo u nás nie je záujem o vakcináciu, keď veda hovorí jasne. Vakcinácia je najúčinnejší spôsob ochrany proti COVID-u. Aj predchádzajúce vakcíny boli mimoriadne úspešné v potláčaní nebezpečných infekčných chorôb (obrna, osýpky, priušnice, rubeola), ktoré už prakticky dnes nepoznáme. Vakcíny, ktoré boli schválené liekovými agentúrami EU a iných normálnych krajín sú bezpečné a dokázateľne a výrazne znižujú šírenie COVID. Prečo teda neveríme vedeckým dôkazom? Možno je to nedostatok nášho školského systému, to by v porovnaní s vyspelejšími krajinami EU dávalo zmysel. USA majú však oboma dávkami zaočkovaných 44% populácie a prvou dávkou viac ako 90% obyvateľov. A na vzdelávací systém USA sa zvykneme (zrejme neprávom) u nás pozerať zvrchu. Prečo Američania aj väčšina Európy chápe, že vakcinácia je spôsob ako chrániť seba aj blízkych voči COVID-u a my tomu nerozumieme? Prečo veríme nepodloženým tvrdeniam na sociálnych sieťach a nie vedcom? Ešte spať k našim nevyužitým vakcínam. Dúfam, že Slovensko dokáže zmanažovať darovanie nevyužitých vakcín a tie pomôžu ľudom ktorí ich potrebujú a majú o ne záujem. Pri pohľade na zvyčajnú neefektivitu nášho štátneho aparátu je to zrejme ťažko očakávať, ale veľmi si prajem aby to vyšlo a nemuseli sme ich spáliť. Okrem toho, že tým vlastne spálime značné množstvo našich peňazí, zrejme si vyrábame problém pre budúce obdobie keď sa k nám COVID pravdepodobne vráti.