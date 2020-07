Podpora vedy – slová a činy, databázy chemických zlúčenín (II)

Slovenskí vedci a lekári nemajú prístup k databázam s informáciami o chemických zlúčeninách, čo zásadne obmedzuje možnosti robiť kvalitný výskum a prispieť k nájdeniu lieku a vakcíne proti COVID-19.

V januári som písal o tom aké dôležité sú pre výskum v chémii databázy chemických zlúčenín Reaxys a SciFinder (radovansebesta.blog.sme.sk/c/526401/na-co-potrebujeme-databazy-chemickych-zlucenin.html). Obšírne sa tejto téme venoval aj Otakar Horák v článku v Denníku N https://dennikn.sk/1761185/stat-nema-na-chemicke-databazy-vedci-nemozu-pracovat-citim-sa-ako-slepy-na-hubach-vravi-chemik/?ref=list#. Tieto databázy nie sú dôležité len pre chémiu ale obsahujú množstvo užitočných dát aj pre medicínu a farmáciu, biológiu, alebo environmentalistiku. O databázu Reaxys sme prišli už začiatkom roka keď Slovensko prestalo platiť za prístup. Prístup k databáze SciFinder prestal fungovať pred pár dňami keď spoločnosti CAS čo ju produkuje došla trpezlivosť. Naše prísľuby, že sa snažíme presvedčiť kompetentných aby databázu zaplatili skončili neúspechom a stroskotala aj snaha nájsť peniaze na zaplatenie na Slovenských finančne podvyživených univerzitách. V januári síce už koronavírus začínal robiť problémy vo svete, ale my sme si jeho silu ešte príliš neuvedomovali. Neskôr epidémia zasiahla aj nás, našťastie v celkom miernej forme. Ale aj pribúdanie pozitívne testovaných osôb v posledných dňoch nás upozorňuje, že sme ešte nič nevyhrali. A ani nemáme právo si myslieť, že sme niečo vyhrali, však sme nič proti tejto chorobe a jej pôvodcovi neurobili. Stále nemáme účinný liek ani vakcínu. Liek potrebujeme pre ľudí, ktorí sú už chorí na COVID-19. Momentálne používame len tzv. drug repurposing, teda používanie liečiv určených pre iné choroby, ktoré čiastočne zlepšujú stav pacientov s COVID-19. Vakcínu potrebujeme pre zdravých ľudí aby sa dokázali chorobe lepšie brániť. Ľudia sa v tomto čase upierajú na vedcov aby s tým niečo urobili, veď na to ich platíme, nie? A aj Slovenskí vedci majú kvality a potenciál a aj morálnu povinnosť prispieť k hľadaniu novej účinnej vakcíny a čo možno najúčinnejšieho lieku. Slovenskí vedci však nemajú podporu a zázemie pre robenie svojej práce. Nemáme na našu prácu adekvátne podmienky – predovšetkým nemáme prístup k informáciám iných vedcov, čo umožňujú práve spomínané databázy. Nemenej dôležitá a v tomto prípade demotivujúca a neefektívna je práca na zastaraných prístrojoch a v laboratóriách, do ktorých v daždi zateká, cez zimu sneží cez netesniace okná a v lete sa nedá pracovať lebo v horúčavách vrú organické rozpúšťadlá. To je ako poslať roľníka na pole s motykou a hrabľami, v čase keď jeho sused používa moderný traktor, kombajn a ďalšie prostriedky. A ešte mu farizejsky povedať „veríme, že budeš naďalej udržiavať vysokú kvalitu produkcie potravín“. Mimochodom v podobnom duchu prišla odpoveď z ministerstva ohľadom databáz chemických zlúčenín. Pýtam sa, čo sa zmenilo od januára? Do našich životom zasiahla epidémia koronavírusu, CVTI má nového riaditeľa, krajina má novú vládu. Veda a vzdelanie je stále naša top priorita, ale sú to len prázdne slová, nič sa nezmenilo a aj preto mladí ľudia odchádzajú do zahraničia a vrátiť sa neplánujú a je len malá šanca, že by slovenskí vedci prišli so zásadným objavom, pretože podpora vedy na Slovensku je na úrovni krajín tretieho sveta. V Európe sme na samom konci a tam aj zostaneme dokiaľ bude podpora vedy hlavne slovná bez konkrétneho obsahu, predovšetkým finančného.